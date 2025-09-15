CURIOSITÀ il movimento senza zaino Crescono sempre di più gli istituti che stanno aderendo all'iniziativa per la tutela della salute degli alunni

il movimento senza zaino.

Un modello educativo sta prendendo sempre più piede nelle scuole italiane. Si tratta del Movimento Senza Zaino. L'obiettivo principale è promuovere la collaborazione, l'autonomia e il benessere degli studenti.

Niente più zaini e astucci personali e aule con i banchi. Al loro posto tavoli per 5-6 alunni e materiale didattico condiviso. Tutto questo per creare un ambiente più accogliente e funzionale.

La prima sperimentazione è partita nel lontano 2002 a Lucca, grazie all'intuizione del dirigente Scolastico Marco Orsi. Per lui la scuola andava intesa come comunità. Da lì, piano piano anche altre scuole hanno abbracciato il suo progetto e ad oggi, sono 300 gli istituti che si basano su questo modello.

In particolare, il Movimento Senza Zaino è presente nelle scuole primarie ma anche in quelle secondarie si sta sviluppando. Per avere tutte le informazioni segnaliamo due siti ufficiali: quello del Ministero dell’Istruzione e quello della Rete Nazionale delle Scuole Senza Zaino. Più partecipazione ed empatia affettiva sono i vantaggi riscontrati negli alunni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: