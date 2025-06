CURIOSITÀ Il Mozza Cone Da un' idea di Michele Esposito un gelato con mozzarella e ricotta

Il Mozza Cone.

La nuova follia dell'estate nata da un’idea di Michele Esposito, si chiama Mozza Cone potrebbe diventare l’invenzione del secolo.

Immaginate una mozzarella da passeggio che richiama le caratteristiche di un gelato: una base di ricotta al posto della panna, una mozzarella intera che ricorda la classica “palla” tonda, e una serie di topping creativi per completare l’esperienza.

Dalle salse audaci, come il basilico fresco o il guacamole esotico, che trasformano ogni morso in una vera sorpresa. E se il cono non ti convince, c’è anche la versione in coppetta: quella più gettonata ha base di ricotta, mortadella a cubetti, granella di pistacchio e una mozzarella divisa in quattro pezzi.

La creazione di Esposito ha innescato una tempesta di commenti online, dividendo gli utenti tra chi ne sostiene la genialità e chi è più legato alla tradizione. Molti definiscono l'idea una novità imperdibile e fantasticano già su un assaggio a Napoli.

Dall'altra parte, si levano le voci dei puristi, difensori della mozzarella di bufala. Per loro, ogni tentativo di reinterpretazione è un affronto, perché la mozzarella è sacra e la sua perfezione risiede nella semplicità.

Tra sperimentazione e tradizione, il Mozza Cone rappresenta molto più di uno sfizio gourmet: è il simbolo di una cucina che si evolve e che, nel bene o nel male, riesce sempre a far parlare di sé.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: