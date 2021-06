Il Mulino Bianco va all'asta

Nel famoso spot pubblicitario con la regia di Giuseppe Tornatore, aveva creato un desiderio a tutti i consumatori di biscotti e merendine del famoso marchio. quello di scappare dal caos cittadino per trovare la felicità in un casolare di campagna. Una marca importante italiana decise di dare il nome di Mulino Bianco alla linea di merendine e biscotti e nel 1990 la regia dello spot fu affidata a Giuseppe Tornatore, quello di "Nuovo Cinema Paradiso" che gli valse l'Oscar. Poi per non farsi mancare nulla la colonna sonora dello stesso, fu messa nelle sapienti mani di Ennio Morricone.

















Il tutto girato in un Mulino che per l'occasione fu interamente dipinto di bianco. Il romantico cascinale esiste davvero e si trova in località Molino delle Pile, vicino al comune di Chiusdino, in provincia di Siena. L'impatto sul pubblico fu devastante tanto è vero che molti turisti andavano alla ricerca del mulino delle fiabe, bistrattando la vicina Abbazia di San Galgano (famosa perché custodisce una spada piantata nella roccia). L'amministrazione locale arrivò a mettere dei cartelli stradali per agevolare il flusso di visitatori che giornalmente si recavano come fosse un pellegrinaggio verso l'ormai celebre Mulino Bianco della famiglia felice. Mentre le pubblicità del Mulino Bianco spostavano la loro attenzione verso Antonio Banderas e le galline, anche il fascino del mulino toscano si è affievolito. Ma oggi, dopo la clausura da lockdown in appartamenti di città, qualcuno potrebbe accarezzare l’idea di trasferirsi in campagna nella casa della famiglia felice: Il famoso Mulino andrà nelle man del miglior offerente, prezzo base circa 1,1 milioni di euro, offerta minima 831.204,89 euro.