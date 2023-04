CURIOSIOTÀ Il museo dei peluches Aprirà a Roma nel 2014 un museo interamente dedicato ai peluches.

Il museo dei peluches.

In Italia in arrivo il paradiso degli amanti dei peluches. Non esiste ancora una data certa ma di sicuro accadrà nel 2024 il luogo è Roma.

Se siete curiosi trovate le anticipazioni sulla pagina social We are puppets dove c'è stato da poco l'annuncio ufficiale. Sarà uno spazio interamente dedicato ai peluche, di qualsiasi dimensione.

Il museo è adatto ai bambini, ma anche agli adulti che hanno mantenuto un po’ quel lato infantile e coccoloso. Le immagini fornite dal social, per il momento, mostrano orsi giganti coloratissimi all’interno di giardini e poli museali.

In una delle foto c'è anche un’anteprima di ciò che sarà questa incredibile esperienza: 100 panda giganti raggruppati in ordine all’interno di una stanza.





