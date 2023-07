Potremmo definirlo il paradiso dei golosi, di quelli che amano la pasta sopra ogni cosa. A Gragnano la città italiana famosa per la produzione della pasta è attivo un piccolo museo annesso al pastificio artigianale aperto dai fratelli Moccia.

Il padre Mario Moccia, nel 1976 acquistò e restaurò un noto pastificio del centro storico. All'interno dello stesso in una sala di circa 80 mq sono esposti antichi macchinari utilizzati per la produzione, come il torchio in legno del '700 e numerose stampe di fine '800.

Al piano inferiore lo stabilimento produttivo, dove una selezionata semola viene stoccata, mescolata all'acqua, trafilata e asciugata fino a diventare la pasta riconosciuta come Pasta di Gragnano I.G.P.

Per visitare il museo della pasta di Gragnano ci sono degli orari di apertura a richiesta, lunedì-venerdì 9-13 e 15-18.30, sabato 9-13. Ricordiamo che l'ingresso gratuito