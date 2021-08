MUSEI Il museo delle illusioni Al suo interno attrazioni per giocare con i principi della matematica, della biologia, della scienza e della psicologia

Il museo delle illusioni.

Arriva in Italia e più precisamente a Milano "Il Museo delle illusioni" un luogo dove si può giocare con i principi della scienza, della matematica, della biologia e della psicologia. Ideato nel 2015 a Zagabria, in Croazia, in questo particolare museo adulti e bambini potranno provare le leggi della gravità, della fisica, ma non solo avranno la possibilità di ammirare una collezione di ologrammi e se non bastasse giocare in una sala degli specchi.

Ci si potrà mettere alla prova indovinando le dimensioni di oggetti... improbabili e scattare foto in posizioni sorprendenti. La cosa che farà più piacere ai visitatori giovanissimi, sarà senz'altro che in questo museo, si potrà giocare, urlare e perfino correre per i corridoi senza avere la certezza di essere richiamati. Il Museo delle Illusioni è' aperto dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20 e lo trovate in zona stazione....a Milano.

