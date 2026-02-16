CURIOSITÀ Il museo delle lettere d'amore Un'idea che ha entusiasmato talmente tanto che sono arrivate ai due ideatori lettere da tutto il mondo

Il museo delle lettere d'amore.

Una storia d'amore che nasce sui binari, da un incontro casuale sulla Circumvesuviana, uno scambio epistolare con busta e francobollo, mentre il mondo scopre la più sbrigativa corrispondenza online e le chat; poi l'idea di celebrare altri 'amori di carta' lanciando un premio per la più bella lettera d'amore.

Il concorso è arrivato quest'anno alla 26/a edizione e ha permesso agli ideatori, Massimo Pamio e Giuseppina Verdoliva, di raccogliere nel tempo oltre 25mila lettere, custodite dal 2011 in un accogliente 'Museo della lettera d'amore' a Torrevecchia Teatina, nei locali al pianterreno del settecentesco Palazzo Valignani, sede del Comune.

Un museo che per il momento risulta unico al mondo. La notizia dell'esistenza del museo in questo paese di circa quattromila abitanti, sulle colline fra Chieti, Pescara e Francavilla al Mare, comincia a circolare e incuriosisce, al punto che Massimo e Giuseppina ricevono anche offerte di donazione di epistolari, da coppie, da famiglie, da eredi.

Come accaduto due anni fa per quello dei siciliani Guido Aula e Maria Antonietta Genuardi: alla loro storia d'amore, che è stata ritenuta la 'più bella d'Italia', è dedicata una saletta.

