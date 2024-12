CURIOSIOTÀ Il Natale da smaltire Alla fine delle feste un invito a fare attenzione a dove gettare i rifiuti di Natale

Il Natale da smaltire.

Inebriati dal cibo e dall'arie festosa ricordiamoci però di smaltire correttamente la parte del Natale che finisce nella spazzatura.

Tra scatole, carta da regalo, nastri e packaging alimentare, la produzione di rifiuti in questo periodo dell'anno aumenta di un terzo rispetto alla norma.

Ecco cosa possiamo fare per ridurre il nostro carico di spazzatura famigliare. Prediligete imballi mono-materiale (solo plastica, solo carta, solo alluminio o solo vetro): sarà più semplice stabilire dove gettarli o come riciclarli. Occhio alle confezioni di giocattoli: sono spesso costituite da parti sia in plastica, sia in cartone, due tipologie diverse di materiali che andranno opportunamente differenziate.

Usate carta da regalo riciclata: è elegante, originale e denuncia un'attenzione nei confronti dell'ambiente che sarà sicuramente apprezzata dal destinatario.

Se gettate la carta nell'apposito bidone per la raccolta differenziata, ricordatevi di rimuovere prima i residui di nastro adesivo e altri materiali non di cellulosa.

l nastro che avvolge i regali si butta nell'indifferenziata perché non è di plastica pura. Prima di sbarazzarvene però, considerate la possibilità di riciclarlo.

Se dovessero rimanervi degli scatoloni da smaltire, appiattiteli con cura e, se molto grandi, riduceteli in tanti pezzi per facilitare il lavoro degli operatori addetti allo smaltimento.

Il polistirolo da imballaggio non è plastica pura e andrebbe buttato nell'indifferenziata, ma dipende anche dalle regole e dagli impianti del territorio.

In alcuni comuni ci sono isole ecologiche con appositi bidoni per il polistirolo. In questo caso, potete conservare il polistirolo in cantina e portarlo in un secondo tempo all'isola ecologica.

Le luci dell'albero, se guaste, sono da considerare rifiuti elettronici (RAEE) a tutti gli effetti e vanno portate alle isole ecologiche cittadine, alle riciclerie o direttamente al rivenditore previo acquisto di luci nuove.

Le palline dell'albero che immancabilmente si romperanno si gettano insieme al vetro solo se sono effettivamente di vetro. Controllate sulla confezione prima di sbarazzarvene.

