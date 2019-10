Il nostalgico "Eddie"

Edward Regan "Eddie" Murphy, nasce a New York il 3 aprile 1961, inizia la sua carriera di attore all'età di 19 anni, nello show televisivo della "NBC Saturday Night Live", subito dopo il diploma alla Roosevelt Junior-Senior High School. Secondo una delle autrici del programma, Margaret Oberman, Murphy e Bill Murray sono stati i due artisti di maggior talento nella storia dello show. Murphy è anche un apprezzato doppiatore, e ha prestato la voce, tra gli altri, a Ciuchino, l'asino dei film Shrek, e al dragone Mushu, nel film d'animazione della Walt Disney Pictures Mulan. Nel 1992 partecipa al video di Michael Jackson "Remember the time", dove interpreta il ruolo del Faraone.

Lo rivedremo a Natale 2020 con il primo dei due sequel che sta girando, "Il Principe Cerca Moglie 2" ma non è tutto ha annunciato che parteciperà alla realizzazione di "Beverly Hills Cop 4". In una recente intervista lo stesso Murphy, ha dichirato che dopo i due sequel di suoi maggiori successi cinematografici, tornerà anche sul palcoscenico del teatro per dei "recital", dichiarano che nel suo futuro prevede proprio queste "stand-up comedy" come sua attività principale.





Riguardo poi al quarto capitolo di "Beverly Hills Cop" Murphy si è lasciato andare dicendo che questo progetto lui lo aveva in mente da 10 anni, ma che soltanto ora avrebbe avuto il via lira al compimento, forese perché, prosegue l'attore, "viviamo un periodo di dove i revival vanno davvero forte, grazie anche ad alcuni miti proprio dei mitici anni 80".

A questo punto nulla ci vieta di sognare di essere vicini al sequel di un cult natalizio come "Una Poltrona Per Due 2".