Il nuovo purificatore d'aria in realtà è una Playstation 5 Un uomo di Taiwan ha cercato di prendersi gioco della moglie che però lo ha scoperto e costretto a venderla

Il nuovo purificatore d'aria in realtà è una Playstation 5.

Felicissimo perché era uno dei pochi "gamer" sul pianeta ad essersi assicurato una Playstation 5 nel giorno della sua comparsa nei negozi. Cosa che ai più aveva lasciato l'amaro in bocca vedendosi costretti a rientrare a casa a mani desolatamente vuote. Ma l'ostacolo più arduo lo aspettava tra le mura domestiche, dove evidentemente la moglie non condividendo il suo Hobbies non vedeva di buon occhio gli Yen buttati in una consolle per videogame. Il piano dell'uomo a questo punto prende forma, farle credere che si trattasse di un purificatore d'aria. Ma aveva fatto i conti senza l'oste, o meglio, la moglie. Il racconto non arriva direttamente dal marito genio del male, ma dall'uomo che l'ha acquistata, spiegando che aveva risposto ad un annuncio dove si vendeva una PS5 a un prezzo più basso della media su Internet.

Raggiunto il luogo dell'incontro pattuito, quindi controllato le condizioni della console, è scontata la richiesta dei motivi della vendita. A quel punto, il venditore ha spiegato che era stata la moglie a costringerlo. "Sono rimasto in silenzio vedendo i suoi occhi, potevo sentire il suo dolore" Questo è stato il commento dell'acquirente, scritto su Facebook. Una storia molto simile arriva anche dalla Corea del sud, dove il genio di un marito ha suggerito di farla passare alla moglie per un ruouter, e gli sarebbe andata anche bene se non si fosse vantato su Facebook della sua volpata ai danni della consorte.

