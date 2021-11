MUSICA Il nuovo singolo dei Silk Sonic è "Smokin Out The Windows" Anima e ritmo con Bruno Mars e Anderson.Paak

Il nuovo singolo dei Silk Sonic è "Smokin Out The Windows".

A pochi giorni dall'uscita dell'album di esordio dei Silk Sonic, prevista per il 12 novembre, arriva un nuovo singolo intitolato "Smokin Out the Window". L'album si intitolerà "An Evening With Silk Sonic" e conterrà anche questa nuova traccia.

Ad accompagnare questa produzione un video in cui Bruno Mars e Anderson.Paak si esibiscono su un palco illuminato a festa circondati da coristi. È il terzo singolo dopo "Skate" e "Leave the Door Open".

In un'intervista per Rolling Stone UK Bruno Mars racconta con quale spirito hanno composto l'album: "Una buona canzone può unire le persone, anche se non tutti conoscono le parole. Non è necessario dire "su le mani", a volte basta toccare l'accordo giusto e succede. Questo è stato il nostro spirito nel creare l'intero album."



Mi hai fatto fumare fuori dalla finestra

cantando 'come ha potuto farmi questo?

Oh, pensavo che quella ragazza appartenesse solo a me

Ma mi sbagliavo

perché apparteneva a tutti...

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - Smokin Out The Window

