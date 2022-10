MUSICA Il nuovo singolo di Baby K: "Easy" Un inno all'amore libero

Il nuovo singolo di Baby K: "Easy".

“Sento molto vicino questo brano – ha dichiarato Baby K a proposito di ‘Easy’ – perché rispecchia la mia vita. Ho sempre avuto rapporti conflittuali in amore, tranne che con il mio attuale fidanzato. Credo sia importante dunque affrontare tematiche legate a questo sentimento che è così bello ma che a volte ci ferisce tantissimo. In un mondo in cui si ha paura di amare, io dico: viva l’amore libero”.

Queste le parole di Baby K per presentare il suo nuovo singolo "Easy", brano che anticipa i 4 concerti previsti per novembre.

Cosa c’è di più difficile e allo stesso tempo più leggero dell’amore? Easy racconta la storia di un innamoramento inizialmente complicata, vicina alla paranoia. Ma, alla fine, tutto si risolve guardandosi negli occhi: “Siamo io e te, viviamocela, se il viaggio è cominciato, allora viaggiamo…”

La cantante dopo l'estate 2022 che l'ha vista collaborare con Mika in "Bolero" e conquistare il disco d'oro, ha annunciato le prime date dei live:



4 NOVEMBRE – ORION – CIAMPINO (RM)



5 NOVEMBRE – VIPER – FIRENZE

17 NOVEMBRE – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

18 NOVEMBRE – HALL – PADOVA

Baby K - Easy





