MUSICA Il nuovo singolo di Guè Pequeno: "Saigon" Qual è il significato del brano?

Il nuovo singolo di Guè Pequeno: "Saigon".

Novità per Guè Pequeno, che a distanza di tempo, il 26 giugno ha pubblicato il suo nuovo album Mr. Fini! All'interno anche il primo singolo intitolato Saigon, che potrete ascoltare su Radio San Marino.

Qual è il significato del brano? Saigon prende il titolo dalla leggendaria capitale vietnamita, oggi nota come Ho Chi Mihn e diventa il palcoscenico di un amore che sboccia e si consuma nel giro di poche settimane come accade con la fioritura dei ciliegi.

Una storia caratterizzata da una forte malinconia e con un ritornello che ricorda il sound anni '80 miscelato all'elettronica più contemporanea. Mr.Fini è un album in cui sono presenti diverse collaborazioni a partire da Mahmood, Sfera Ebbasta, per poi arrivare a Carl Brave, Marracash, Lazza e Luchè, quindi dopo il primo singolo ne avremo da scoprire delle belle!

Intanto possiamo ascoltare qui "Saigon", Guè Pequeno

Un post condiviso da Gue Pequeno (@therealgue) in data: 16 Giu 2020 alle ore 11:12 PDT

I più letti della settimana: