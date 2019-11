Il nuovo singolo di Selena Gomez è una dedica a Justin Bieber?

Si intitola "Lose You To Love Me" ed è il nuovo singolo di Selena Gomez. Un brano che ha già fatto il giro delle radio di tutto il mondo e scalato in due settimane la vetta della classifica americana. Era già partita alla grande Sel, perchè durante il debutto ha raggiunto subito la posizione numero 1 della Billboard Hot 100. Un risultato che la cantante ha raggiunto per la prima volta.

Un' emozione grandissima per lei, tanto che appena ricevuto l'annuncio ha ringraziato attraverso le sue Instagram Stories tutti gli artisti che hanno scritto e prodotto il brano con lei:

"La mia prima numero uno! Questa canzone è molto cara al mio cuore. Ho lavorato duramente per realizzare questo album che fosse onesto e divertente, rimanendo comunque vulnerabile per mostrare a che punto mi trovo con la mia vita. Vi amo profondamente e grazie per averla ascoltata. Voglio ringraziare ogni singola persona che è stata parte di questo momento che non dimenticherò mai!"

Il brano è finito anche al centro delle cronache rosa, perché sembrerebbe essere dedicato a Justin Bieber, con il quale la cantante ha avuto una relazione di 8 anni. Sarà davvero così? Per ora tutto tace...