Il nuovo singolo di Tom Walker ? "Now You're Gone"

Dopo il grande successo delle hit "Leave a light on" e "Just you and I", Tom Walker ci regala un altro brano dalle grandi promesse: "Now You're Gone". Un singolo contenuto nel suo primo album da solista "What a time to be alive" che entra ufficialmente al primo posto delle classifiche inglesi. Un milione di copie già vendute in tutto il mondo.

Nel nuovo singolo Tom duetta con Zara Larsson, cantante svedese che ha collaborato anche con Fedez nel il brano "Holding Out For You". La produzione è stata affidata a Steve Mac che abbiamo già conosciuto attraverso Ed Sheeran, Selena Gomez, Shakira, e gli One Direction.

Il racconto è quello di una storia d'amore finita male e l'inevitabile sofferenza che comporta il doversi dire addio. Il cuore è combattuto tra istinto e ragione: “Sono troppo orgoglioso per chiamarti, ma sto ancora pensando a te. Oh, credo di amarti” . Nel frattempo si fa strada la rassegnazione: “Di tutte le battaglie che ho vinto non importa, ora che non ci sei più”.