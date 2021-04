Il nuovo "West Side Story" di Spielberg

Dalle assi del palcoscenico di Broadway nel 1957 con libretto firmato da Arthur Laurents, le musiche di Leonard Bernstein, i testi di Stephen Sondheim,"West Side Story"nasce dalla mente di Jerome Robbins che lo dirige e firma le coreografie. Siamo nell'America di fine anni 50 dove la vita scorre tra le feroci rivalità delle bande e gli amori tra i giovani protagonisti. Sul grande schermo West Side Story ci arriva nel 1961 e fa il pieno di Oscar portandone a casa ben 10 tra i quali quello per miglior film, miglior regia e migliore attrice non protagonista a Rita Moreno.

















La Moreno vestiva i panni di Anita, amica della protagonista Maria interpretata da Nathalie Wood, Sarà presente anche in questa edizione nel ruolo di Valentina la proprietaria del negozio in cui lavora Tony, che con Maria è il protagonista della storia d'amore attorno alla quale ruota la vicenda, una sorta di Romeo e Giulietta contemporanei. Il West Side Story di Steven Spielberg mette in campo la squadra che unisce il meglio di Broadway e Hollywood, avendo Tony Kushner, che è anche il produttore esecutivo; il vincitore del Tony Award Justin Peck, che ha ideato le coreografie del film; il celebre direttore d’orchestra della Los Angeles Philharmonic e vincitore del Grammy Award Gustavo Dudamel, che ha curato le registrazioni dell’iconica colonna sonora; il compositore e direttore d’orchestra candidato all’Academy Award David Newman, che ha composto la colonna sonora.

Il film arriverà nei cinema prossimamente