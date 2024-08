CURIOSITÀ Il paese senza zanzare L'Islanda ha il singolare record di essere l'unico paese abitato dove non esistono le zanzare

Il paese senza zanzare.

Solitamente, uno dei primi oggetti ad esser riposto in valigia è l’antipuntura: abituati a soffrire per colpa delle fameliche zanzare nei periodi estivi in qualunque parte del mondo, è oramai consuetudine fare il pieno di repellenti rimedi della nonna inclusi.

Esiste al mondo un’oasi di pace: l’Islanda, unico paese dove le zanzare non esistono. Avete capito bene, non esistono! Basta ronzii, basta risvegli notturni, basta grattarsi freneticamente.

Potrebbe venire naturale pensare che la causa di questa spiacevole assenza sia il freddo, ma in realtà i temibili insetti si sono diffusi nel tempo dalla Norvegia alla Siberia sino all’Antartide.

La motivazione risiede probabilmente nella composizione chimica tipicamente vulcanica del suolo e nel fatto che non ci sia abbastanza umidità per permettere la sopravvivenza delle larve.

Le temperature variano molto velocemente, i ghiacciai si sciolgono una sola volta l’anno e le larve di zanzara non riescono a completare il proprio ciclo di sviluppo. Incredibile!

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: