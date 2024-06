Il pagante con Fabio Rovazzi

L' accoppiata è vincente quando si tratta di far parlare di sé. La scelta di riprendere il sample di uno dei pezzi più iconici degli anni '90, “Think about the way”, decisamente furba.

Il pezzo invece è un mix di provocazione e divertimento che dipinge un ritratto fedelissimo del cosiddetto “Maranza” milanese e del suo look inconfondibile fatto di borselli griffati, orologi di valore, tute acetate, collane in bella vista e drill nelle cuffie .

Chi poteva dare voce ad uno scenario del genere se non Fabio Rovazzi e il Pagante!?

Una strategia mediatica efficacissima la loro, nata da un video in cui è stato messo in scena il furto del telefono di Fabio Rovazzi, proprio mentre lui stava girando una diretta per i suoi social.

In poche ore il filmato è diventato virale, finché Rovazzi non ha svelato che si trattava solo di una finzione pensata per lanciare questo nuovo pezzo realizzato insieme a Il Pagante, progetto multiplatino milanese nato 14 anni fa e composto da Eddy Veerus e Brancar.