ATTUALITÀ Il palazzo verticale dove non c'è bisogno di uscire "Regent International Apartment Complex"

Si chiama "Regent International Apartment Complex" ed è diventato il più grande esperimento di convivenza condominiale al mondo. Un edificio di 260.000 metri quadrati che ospita 20.000 residenti che in teoria non avrebbero necessità di uscire mai da questa città verticale. Per saperne di più, ascolta il reloaded!

Regent International | China | World's Largest Residential Building

