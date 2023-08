Il Palio del Bràvio

Tra le manifestazioni curiose di questa estate, la prossima segnalazione va fatta per Montepulciano zona nota per i suoi vigneti e conosciuta per il suo vino rosso Nobile.

Alla fine di agosto c'è l'appuntamento con il “Bravìo”, una corsa di botti in salita. In questa speciale occasione le 8 contrade cittadine (Cagnano, Collazzi, Coste, Gracciano, Poggiolo, San Donato, Talosa, Voltaia) si sfidano facendo rotolare delle botti di 80 Kg per oltre un chilometro, contendendosi un panno dipinto.

Ogni botte viene spinta da due “spingitori” lungo le vie della città fino a raggiungere la tappa finale, il sagrato del Duomo in Piazza Grande. Il termine “Bravìo”, come spiega il sito ufficiale “Bravìo Delle Botti”, deriverebbe dal volgare “Bravium”, indicando il premio, un panno dipinto che riporta l’immagine iconografica del patrono di Montepulciano, assegnato alla contrada vincitrice.

In passato il “Bravìo” era una corsa di cavalli ma nel 1974 il parroco, Don Marcello Del Balio, decise di trasformarla in una corsa delle botti. Esse infatti sono importantissime per l’economia locale in quanto cusotidiscono al loro interno il prezioso Vino Nobile di Montepulciano.