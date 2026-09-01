CURIOSITÀ Il Palmar Cooling Promette di rallentare la fatica e lasciare spazio a qualche ripetizione in più

Il Palmar Cooling.

Tra una serie e l’altra, il bilanciere torna sul supporto e il palmo finisce sopra una superficie fresca. Due o tre minuti, poi si ricomincia. Il palmar cooling promette di rallentare la fatica e lasciare spazio a qualche ripetizione in più, sfruttando una caratteristica reale delle nostre mani.

Gli studi, però, non restituiscono sempre lo stesso risultato. La tecnica sembra avere più possibilità quando il corpo ha accumulato molto calore. Durante una normale seduta in una palestra climatizzata, il vantaggio può ridursi fino a sparire.

Il dato più citato arriva da uno studio della Stanford University pubblicato nel 2012. In una delle prove, otto partecipanti svolsero esercizio sul tapis roulant in ambiente caldo e poi quattro serie di panca piana a carico fisso.

Con il raffreddamento del palmo, la temperatura esofagea media scese da 39 a 38,4 °C e le ripetizioni complessive passarono da 36 a 42. In un protocollo separato, tre minuti di raffreddamento durante ogni recupero furono associati, in tre settimane, a un aumento del volume di lavoro alla panca del 40%, contro il 13% registrato senza trattamento.

Il 40% ha viaggiato molto più rapidamente del resto dello studio. Il campione era formato da otto persone, il periodo di allenamento era breve e veniva utilizzata un’apparecchiatura progettata per estrarre calore dal palmo. Non basta quindi stringere una bottiglia fresca per aggiungere il 40% di lavoro alla propria scheda.

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