CURIOSITÀ Il panettone a Natale è anche sospeso La onlus "panettone sospeso" di Milano raccoglie 25 pasticcerie che anche per queste festività hanno promosso il panettone sospeso iniziativa a sostegno delle persone in difficoltà economiche.

Il caffè sospeso idea tutta Napoletana nel tempo è passato attraverso mille declinazioni. Dal gelato ai giocattoli quest'ultima iniziativa attivata durante il periodo natalizio nella città partenopea. In questo periodo 25 pasticcerie di Milano che fanno parte dell'associazione no profit: ”panettone sospeso” sono operative con l'iniziativa che da il nome alla stessa Onlus.

E' già possibile partecipare all’iniziativa Panettone Sospeso, per regalarne uno a chi ne ha più bisogno. C’è tempo fino al 19 dicembre per acquistare un panettone in una delle 25 pasticcerie. Il dolce sarà poi donato a chi non ha la possibilità di comprarlo: persone indigenti, sole o emarginate, purtroppo di questi tempi sempre più numerose.

