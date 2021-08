CURIOSITÀ Il panettone sotto l'ombrellone Degustazioni in spiaggia

Il panettone sotto l'ombrellone.

Panettone solo tra Natale e Capodanno ? Solo una questione di abitudine. Le cose stanno cambiando in maniera significativa perchè un gruppo di chef sono decisi a fare diventare questo dolce un prodotto da consumare tutto l'anno.





[Banner_Google_ADS]





All'estero la cosa è già una realtà i panettoni prodotti in estate vengono esportati in Austria, Svizzera e Germania dove entrano subito nella catena distributiva. La vera sfida è trasformare ora questo prodotto tipico delle festività natalizie che appartengono alla nostra tradizione in uno di quelli che sarà possibile trovare tutto l'anno. I primi tentativi iniziano dalle degustazioni in spiaggia. Il prossimo 24 agosto a Minori sulla Costiera Amalfitana c'è La Notte del Panettone in riva al Mare, organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, degustazione estiva che intende promuovere le eccellenze artigianali e il panettone.



I più letti della settimana: