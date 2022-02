CURIOSITÀ Il patrimonio genetico della Terra in banca In Norvegia il Governa ha costruito a ridosso del polo una struttura per conservare le sementi delle culture del nostro pianeta

C’è un luogo nel mondo che conserva e tutela il patrimonio genetico della terra. E’ la banca globale dei semi Svalbard Global Seed Vault il più grande deposito sotterraneo al mondo.





Questo bunker gigantesco è di proprietà del governo norvegese, situato nei pressi del Polo Nord per conservare a temperature sotto zero i semi, viene aperto solamente poche volte all’ anno e proprio in questi giorni è stata fatta la prima apertura del 2022 con l’arrivo del primo carico di quest’anno. Il 13 febbraio scorso infatti sono arrivati in Norvegia, i semi sono stati prelevati da 10 banche genetiche del mondo. Tra questi ci sono oltre 6000 semi di colture dal Marocco, di grano degli anni 20 così come oltre 100 specie di foraggio dei pascoli australiani per un totale di 20.443 campioni di nuovi semi arrivati da Australia, Germania, Marocco, Nuova Zelanda, paesi scandinavi, Romania, Slovacchia, Uganda e Sudan. La struttura si trova a 130 metri sopra il livello del mare (come indicato da Greeme), in una zona geografica non soggetta a terremoti, eruzioni vulcaniche o altri eventi naturali di questa portata. I suoi tunnel che si snodano all ’interno del piccolo monte in cui il deposito è costruito sono ricoperti di roccia arenaria e sono tutti dotati di generatori di emergenza in caso di black out.



