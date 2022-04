Il peso delle parole

L'esordio dei social media ha fatto sviluppare in maniera incontrollata quello che è il fenomeno dei “leoni da tastiera”. Le persone in questione si sono sentite protette dal fatto che avevano l'opportunità di scrivere insulti senza che il loro interlocutore fosse presente in carne ed ossa. Peccato non abbiano fatto i conti con le tracce lasciate dai nostri device che permettono alla polizia postale di risalire ai responsabili. Quindi è importante tenere bene a mente che le parole hanno un peso e che non serve una volta scoperti appellarsi al “diritto di critica.









La parola in questione è “bimbominkia l’epiteto intende definire una persona dotata di scarsa cultura e capacità linguistica, che adesso fa scattare la diffamazione aggravata. La sentenza in questione tutela Enrico Rizzi animalista, già condannato a risarcire con 60mila euro alla famiglia del defunto presidente del consiglio regionale trentino Diego Moltrer cacciatore appassionato appellato con alcune parole che hanno fruttato l'accusa e determinato il risarcimento. Ma la storia non è finita perchè lo stesso Rizzi è stato a sua volta chiamato ‘bimbominkia’ da un’amica di Moltrer su un messaggio pubblicato su FB. Anche per lei c’è stata la condanna: arrivata perché la parola ha avuto ribalta su un gruppo di Facebook con oltre 2mila iscritti.