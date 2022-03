CURIOSITÀ Il Piccolo Principe in mostra a Parigi A Parigi fino al 26 giugno in mostra al museo delle arti decorative dedicata all'opera di Antoine de Saint-Exupéry

Il Piccolo Principe in mostra a Parigi.

Pubblicato il 6 aprile 1943 resta uno dei testi più amati da grandi e piccini.





[Banner_Google_ADS]





Un capolavoro autentico che non smette mai di stupire e che è molto bello da rileggere nel corso degli anni con l'opportunità di cogliere ogni volta sfumature diverse. “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry è oggetto di una mostra curiosa e molto interessante. 600 i pezzi in esposizione in questa esposizione a tema che raccoglie più di 600 pezzi a tema che comprendono: disegni, poesie, schizzi, fotografie e il manoscritto originale. Il titolo è “À la rencontre du Petit Prince” e sarà visitabile fino al 26 giugno 2022 presso il Musée des Arts Décoratifs di Parigi.



I più letti della settimana: