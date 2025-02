CURIOSITÀ Il pittore degli ospedali Da illustratore per tv e stampa a decoratore di reparti pediatrici la storia di Silvio

Il pittore degli ospedali.

È conosciuto come “il pittore degli ospedali”, si chiama Silvio Irilli e dal 2012, grazie al progetto Ospedali dipinti, porta colore e sorrisi nei reparti pediatrici di tutta Italia.

Affascinati dalla sua capacità di trasformare gli ambienti ospedalieri in spazi di meraviglia e conforto, lo abbiamo intervistato per scoprire le origini di questo straordinario progetto e come la sua arte riesca a diffondere serenità tra i bambini ricoverati.

Da sempre immerso nel mondo dell’arte, negli anni ’90 Silvio è stato il disegnatore ufficiale della trasmissione televisiva Solletico su Rai Uno, ha poi illustrato le copertine di importanti riviste sportive e di spettacolo, e nel 2008 ha lasciato il suo segno oltreoceano.

Finché, nel 2012, una telefonata inaspettata ha cambiato il corso della sua carriera, contribuendo alla nascita di Ospedali Dipinti.

