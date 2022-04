CURIOSITÀ Il più social dei social? Il Bar Una recente indagine fatta tra gli italiani in fatto di preferenze sui sociale il risultato sorprendente è stato che il social preferito oltre confine è senza dubbio il bar

Il più social dei social? Il Bar.

Da una recente indagine fatta tra gli italiani in fatto di preferenze sui social il risultato sorprendente è stato che il social preferito oltre confine è senza dubbio il bar. E qui che ci si da appuntamento per fare due chiacchiere e sono tanti gli argomenti: amore, lavoro, figli, sogni o problemi legati alla quotidianità. E' stata la pandemia a interrompere per un biennio questa abitudine di vedersi, abitudine che è ripresa anche più di prima. Altro che social, il 70% degli intervistati si confessa più agevolmente la mattina davanti ad un caffè e una brioche o in alternativa durante un aperitivo, ma sempre a voce e guardandosi negli occhi, vince insomma il rapporto “umano” non c'è chat che tenga.

Dopo una stressante giornata di lavoro meglio vedersi di persona evitando le intermediazioni di Pc o smartphone per incontrarsi nel bar di fiducia. Nella stessa indagine è emerso che sono più chiacchieroni gli uomini rispetto alla donne durante l'aperitivo a pranzo o a cena. In queste occasioni le persone si sentono particolarmente a loro agio e più inclini ad aprirsi perché a fine giornata si ha tempo e voglia di confrontarsi, di raccontarsi e di sfogarsi.



