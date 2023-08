Ci sono nuove professioni che stanno prendendo piede proprio nel periodo delle partenze per le vacanze. In genere si tratta di servizi offerti a chi sta per partire e ha necessità specifiche. C'è chi prima di lasciare la città deve trovare una soluzione per le piante ad esempio.

Chi se ne prenderà cura quando sarete via? Come farete ad annaffiarle se anche il vostro vicino ha il pollice più nero della pece e nessun parente può aiutarti? Ci si può affidare alle cure esperte di un plant-sitter.

Quella del plant-sitter è un figura molto diffusa fuori dei confini italiani ma le cose stanno cambiando. Con questo termine si indica un professionista del settore che, grazie a studi, competenze e passione, è in grado di curare correttamente e mantenere rigogliose le vostre piante quando voi non potrete farlo.

Tra i compiti del plant-sitter rientra di solito non solo l’irrigazione delle piante, ma anche il rinvaso o la potatura a seconda del periodo dell’anno. Questi vanno concordati in precedenza.

Più generalmente il plant-sitter si occupa di tutto ciò che concerne il benessere delle piante proponendo servizi fatti su misura.