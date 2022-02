CURIOSITÀ Il Plogging la pratica che fa bene al fisico e al pianeta E' nata una nuova disciplina per chi ama il proprio corpo ma anche il pianeta.

Il Plogging la pratica che fa bene al fisico e al pianeta.

Oggi parliamo del plogging, si tratta di un nuovo tipo di allenamento molto praticato negli ultimi tempi.





[Banner_Google_ADS]





Una pratica all'ara aperta destinata a diventare una nuova mania. Il plogging si pratica all'aria aperta, consiste nel fare jogging mentre si raccoglie spazzatura lungo il percorso. Una forma di workout che fa bene al fisico e al pianeta. Con il plogging possiamo esercitare il cuore in diversi modi, con questa disciplina innovativa sarà possibile esercitare il muscolo cardiaco in diversi modi. Infatti oltre alla corsa si alterna la camminata ed esercizi come allungamenti e piegamenti tutti movimenti di tipo cardiovascolare che miglioreranno la salute del cuore ma anche le fibre muscolari delle gambe. Fare Jogging è anche un esercizio che aiuta a produrre endorfine gli ormoni che migliorano l'umore e funzionano anche come antidolorifico naturale ma non è finita perchè l'esercizio aerobico aiuta a diminuire l'ormone dello stress. Allenarsi con regolarità aiuta ad aumentare la produttività, a mantenersi in forma e aumenta l'autostima.



I più letti della settimana: