Il podcast di Bruce Springsteen e Barak Obama

Si intitola "Renegades: Born in the USA", il podcast che vede protagonisti Barack Obama e Bruce Springsteen. Dopo Michelle anche l'ex presidente degli Stati Uniti decide di lanciarsi nel mondo dei podcasters e lo fa con un amico di vecchia data.

Bruce e Barack si erano infatti incontrati per la prima volta durante la campagna presidenziale del 2008 ed ora sono pronti per affrontare insieme temi quali la politica, il matrimonio, la mascolinità, l'essere genitori, le questioni razziali, in una serie composta da ben otto episodi.









La nota piattaforma di streaming in una nota riassume questa collaborazione come "una discussione personale e profonda tra due amici che esplorano il proprio passato, i loro credo e il paese che amano come era, come è e come dovrebbe andare avanti".

I primi due episodi, che si intitolano "Outsiders: An Unlikely Friendship" e "American Skin": Race in the United States, sono già disponibili su Spotify.

Ascolta Renegades: Born in the USA