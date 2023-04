MUSICA Il potere dei sogni raccontato da Patti Smith "People Have the Power"

Il potere dei sogni raccontato da Patti Smith.

"Ascolta: io credo che tutto quello che sogniamo può arrivare per farci arrivare alla nostra unione noi possiamo rivoltare il mondo noi possiamo dare il via alla rivoluzione sulla terra noi abbiamo il potere la gente ha il potere …"

Si conclude così il celebre brano di Patti Smith divenuto inno di numerose battaglie portate avanti dalla gente comune; una canzone contenuta nell'album "Dream Of Life" uscita il 1° giugno del 1988 in cui come raccontato dalla cantante c'è tutta l'energia e lo spirito degli anni '60: "Abbiamo fatto parte degli anni '60, dove la nostra voce culturale era molto forte e abbiamo cercato di scrivere una canzone che potesse riportare in vita quel tipo di energia".



Ascolta tutta la storia nel nostro reloaded!

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: