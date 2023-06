CURIOSITÀ Il potere della musica La musica può essere un'ottima alleata della nostra concentrazione. La conferma da una ricerca dell'Università di Harvard

Il potere della musica.

La musica gioca un ruolo molto importante nella nostra vita per molti aspetti. Non è solo intrattenimento o magari la canzone tormentone da ballare o canticchiare o magari la colonna sonora dei nostri stati d'animo del momento.

Un sottofondo musicale può aiutare a concentrarsi meglio, anche se si lotta contro il disturbo da deficit di attenzione e iperattività.

Come scegliere la musica giusta con tutte le nostre differenze caratteriali? I ricercatori hanno scoperto che, quando si tratta di amplificare la potenza cerebrale, non esiste un genere che vada bene per tutti. Dipende interamente dall’individuo e da ciò a cui risponde.

Srini Pillay, musicista e neuroscienziato di Harvard, ritiene che la “musica familiare”, ovvero le canzoni che ci piacciono e che conosciamo meglio, siano le più efficaci per massimizzare la concentrazione.



