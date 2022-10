Le fusa hanno potere perché sono una delle manifestazioni d’amore più intense che il gatto possa donarci per questo motivo, una piattaforma ha voluto riproporle online. Si tratta del sito Purrli.com: nome calzante, dato che in inglese il termine purr indica proprio le fusa. Attraverso questo sito chiunque può ascoltarle gratuitamente, in qualunque momento. Per farlo, basterà semplicemente cliccare sulla homepage e un motore sonoro accompagnerà gli utenti alla scoperta dell’universo felino.

L’intera esperienza sonora è anche personalizzabile. Si possono scegliere: intensità delle fusa, frequenza, distanza a cui si trova il gatto, emozione provata dal felino con miagolii annessi. Si può perfino impostare un timer. È scientificamente dimostrato che la presenza di un gatto abbia dei benefici enormi sul nostro benessere psicologico, al punto da paragonare la loro compagnia a una medicina. Grazie a questo progetto, ognuno sperimenterà i poteri della gattoterapia: immaginando di accarezzare un micio reale.