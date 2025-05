CURIOSITÀ Il pranzo della domenica Il pranzo della domenica sembra avere un effetto terapeutico almeno secondo una estesa ricerca di Harvard

Provate a pensare qual è il momento della settimana in cui vi sentite più felici. Secondo uno studio dell’Università di Harvard, iniziato nel lontano 1938 e ancora in corso, questo momento è il pranzo della domenica.

La ricerca, nota come Harvard Study of Adult Development, costituisce l’analisi più dettagliata ed estesa sulla felicità umana, indagando sull’impatto dei rituali familiari, tra cui il pranzo della domenica, sui singoli individui e sull’intero nucleo familiare.

Inizialmente, 87 anni fa, lo studio coinvolse 724 persone, tra studenti universitari e giovani cresciuti in contesti difficili, ma col passare degli anni arrivò a 1300, includendo mogli, mariti e discendenti dei partecipanti originari.

La ricerca ha messo in luce che i rituali familiari, come appunto il pranzo domenicale, sortisce numerosi effetti benefici: consolida i legami tra i membri della famiglia, favorisce il senso di appartenenza, trasmette i valori e aumenta la soddisfazione personale.

Non solo: stabilire relazioni forti e positive con famiglia e amici ha effetti più benefici di quelli derivanti da agiatezza economica e prestigio sociale, con conseguenti benefici anche per la salute psicofisica, come livelli più bassi di pressione del sangue, un sistema immunitario più forte e una maggiore longevità.

I benefici si hanno anche nella gestione dello stress: con una buona rete familiare si riesce a far fronte alle avversità della vita.

