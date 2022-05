Il prezzo del caffè

Il rito della colazione è uno dei momenti più importanti della nostra giornata. Si comincia da un semplice caffè, un cappuccino e una brioches che si dolce o salata la colazione è il primo impatto con la giornata che ci sosterrà nei nostri impegni quotidiani. Assoutenti in Italia lancia però un allarme che è quello del “caro Colazione”. L'associazione italiana i ha fatto un'indagine sull'andamento del prezzo del caffè alla tazzina

le città italiane più care sono Trento, Bolzano e Cuneo dove il prezzo oscilla tra 1,24 e 1,25. Anche in Emilia Romagna a Ferrara, Rovigo e Reggio Emilia l'espresso ha superato la soglia psicologica di 1,20 euro. Stessa cosa in Veneto a Venezia in Veneto meglio Padova e Vicenza dove il prezzo resta intorno a 1,19 euro. Il caffè più economico senza dubbio a Messina 0,89 alla tazzina, Napoli 0,90 e Reggio Calabria e Catanzaro 9.92 euro.