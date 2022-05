CURIOSITÀ Il prezzo del gelato sale ! L'aumento dei costi di energia, materie prime e il conflitto in Ucraina provocano una aumento dei prezzi del gelato al banco del 10%.

L'aumento delle materie prime influisce in modo significativo anche sul prezzo al banco del gelato. Con l'arrivo del caldo in questi giorni di anticipo d'estate l'aumento dei prezzi tocca il 10% sul territorio italiano. Lo fa sapere la coldiretti sulla base degli ultimi dati dalle rilevazioni istat su uno dei prodotti più apprezzati che però sconta l'impennata dei costi per l'energia e le materie prime usate nelle preparazioni, dallo zucchero (+6%) al latte (+7%) fino alle uova (+9%) anche a causa delle tensioni internazionali legate alla guerra in Ucraina. L'impulso positivo al settore arriva dopo che il gelato italiano lo scorso anno ha registrato una crescita del 19,5% rispetto a quello precedente per un valore di 2,3 miliardi di euro, spiega Coldiretti su dati Sigep. I golosi sono avvertiti.



