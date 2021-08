CURIOSITÀ Il prezzo della felicità Felicità e stipendio

Il prezzo della felicità.

Probabilmente i soldi non faranno la felicità ma di sicuro sono un ottimo supporto. Ma uno stipendio molto alto è realmente quello che ci aiuta ad essere felici ?





Secondo una indagine della Purdue University un paio di anni fa ha raccolto interviste di persone provenienti da 164 Paesi e ha concluso che lo stipendio perfetto si attestava tra i 49.000 e i 61.200 euro. Ma quando lo stipendio si avvicinava ai 75 mila euro annui entravano in gioco una serie di fattori che minavano questo stato di serenità. Di questo argomento si è occupata anche l'università di San Diego e anche in questo caso ancora la certezza che dai 75 mila euro in poi la felicità era minata. Lo stipendio medio dei paesi più felici è di 70 mila euro, in questa singolare classifica fanalino di coda l'Italia con uno stipendio medio annuo di 30 mila euro mentre ai vertici troviamo Lussemburgo con uno stipendio medio di 100 mila euro.



