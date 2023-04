CURIOSITÀ Il primo bacio Un sondaggio ha indagato sul primo bacio degli italiani i risultati sono davvero curiosi

Il primo bacio.

Il primo bacio? Per il 95% degli italiani non si scorda mai. In una recente indagine fatta attraverso la rete un quarto degli intervistati cambierebbe però la persona.

Un'altra curiosità, chi ha partecipato al sondaggio ha detto di non ricordare il volto o le emozioni ma il luogo si. Del povero primo bacio per l'11% delle persone fra i 26 e i 41 anni non esiste più memoria contro appena il 4% degli over 58.

Insomma: più si è maturi, più è vivo il ricordo. Il bacio ha effetti terapeutici, i medici ricordano che ad esempio abbassa il cortisolo l'ormone legato allo stress e aumenta l'ossitocina che è l'ormone del benessere e della socialità e regala un diffuso senso di rilassamento fisico e psicologico.

E non è finita qui, attraverso il bacio, vengono rilasciati quelli che vengono chiamati “neurotrasmettitori-premio”, Si tratta di adrenalina, dopamina, endorfine, cannabinoidi sostanze che hanno effetti benefici su cervello e sistema immunitario.



