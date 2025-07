CURIOSITÀ Il Principe delle tenebre il 6 agosto esce la nuova biografia di Ozzy Osbourne firmata da Ken Paisli

Il Principe delle tenebre.

da Ken Paisli in uscita mercoledì 6 agosto per Il Castello collana Chinaski. A pochi giorni dalla scomparsa del "Principe delle Tenebre", torna in libreria la più completa biografia italiana dedicata a Ozzy Osbourne.

Esaurite tutte le copie delle precedenti edizioni, l'autore pubblica una nuova versione aggiornata al 2025, corredata da un'ampia galleria fotografica. L'intensa parabola umana e artistica di Osbourne raccontata per la prima volta nella sua interezza.

Un libro completo che fa ordine tra i più autorevoli documenti sulla star mondiale del rock: dall'infanzia difficile nei sobborghi di Birmingham alla gioventù scapestrata; dagli esordi nei pub alla consacrazione dei Black Sabbath, fino alla brillante carriera solista.

Con uno stile tagliente e diretto, Paisli analizza tutta la vita della rockstar fino all'ultimo grande show con i Black Sabbath e alla recente scomparsa. Sulla morte poi, dedica gli ultimi passaggi del libro in cui ipotizza un decesso per eutanasia con il supporto di varie prove.

