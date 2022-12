SOCIAL MENTE Il principe Harry diventa Spiderman In un messaggio per augurare buon Natale ai figli dei militari morti in servizio

Il principe Harry diventa Spiderman.

«Buon Natale!»: A pronunciare queste parole non è un supereroe qualunque, ma è il più amato, è Spiderman. Sotto la maschera il principe Harry, invitato dall'organizzazione britannica Scotty's Little Soldiers. Il Natale si sa, riapre e fa sanguinare ferite che apparentemente durante l'anno sembrano rimarginate.

Il messaggio è per i figli dei militari morti in servizio, lo fa con parole sentite e toccanti. «È un momento in cui sentiamo molto, la mancanza dei nostri cari, e va bene così, ma divertirsi se i genitori non sono presenti può anche causare sensi di colpa. Sono qui per rassicurarvi che i nostri i genitori vorrebbero sempre che ci divertissimo.

Solo a questo punto Spiderman si è tolto la maschera rivelando il volto del ragazzo ribelle di casa Windsor, che con un sorriso dolcissimo ha augurato un Buon Natale a tutti i presenti. Harry mantiene stretti legami con le forze armate del Regno Unito, e sa bene cosa vuol dire la perdita di un genitore nel pieno dell'infanzia, avendolo vissuto in prima persona. Ricordiamo infatti che aveva solo dodici anni quando la madre Diana perse la vita in un incidente stradale in Francia, nel 1997.







