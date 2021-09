MUSICA Il privilegio di chiamarsi Lennox Annie e Lola hanno in comune molto dallo sguardo che affascina ai modi eleganti

Il privilegio di chiamarsi Lennox.

Il detto recita: " Tale madre, tale figlia" e qualche giorno fa lo abbiamo toccato con mano. Annie Lennox ha postato sul suo profilo social un video che la vede a fianco della figlia Lola. Sembrano due gocce d'acqua! L'artista nel corso della sua carriera, prima con Dave Stewart, "Eurythmics", poi nella sua carriera da solista ci ha regalato emozioni forti attraverso la musica. Il video che ha pubblicato emoziona, invece, per la loro incredibile somiglianza che emerge non solo nella fisicità, che potrebbe apparire scontata, ma anche dalle movenze che le due mostrano di avere in comune nel video. Il viso, lo sguardo che affascina e denota profondità, poi per come si muovono si direbbero davvero gemelle.

[Banner_Google_ADS]



La "piccola" Lennox si chiama Lola, ha studiato canto alla Royal Academy of London e come la mamma ha deciso di fare lo stesso mestiere. Manco a dirlo è bravissima e in Inghilterra sta già riscuotendo un discreto successo. Ha affiancato la mamma salendo sul palco cantando con lei un cult degli Eurythmics, "There Must Be an Angel (Plahying with My Heart)", durante il grande concerto organizzato a scopo benefico da Lady GaGa "One World: Together at Home".

Annie di figlie ne ha due, la sorella di Lola si chiama Tali è una modella, e attrice che lavorava per Topshop e Burberry, poi dal 2014 ha ridotto la sua attenzione alla moda ed è diventata una ritrattista.





I più letti della settimana: