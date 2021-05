Il professore e il suo Maggiolino

Alla fine sono le lacrime di gioia del professore 87enne ad arricchire una storia già di per se a lietissimo fine. Un insegnante in pensione che per risollevarsi un poco da problemi finanziari si vedeva costretto a separarsi dal suo amato maggiolino Volkswagen. E non si aspettava certo che alcuni suoi ex alunni non glielo avrebbero lasciato fare. Siamo in Brasile, Marcelo Siqueira, è un professore di storia e geografia in pensione. Per difficoltà finanziare l’anziano ex insegnante ormai 87enne si vedeva costretto a mettere in vendita la sua adorata "Volkswagen Beetle" verde del 1972, ma inaspettatamente un gruppo di ex studenti gli ha voluto fare un regalo speciale.

















Quando hanno saputo del gesto che il loro anziano ex insegnante stava cercando di fare, si sono attivati subito e nel giro di breve hanno realizzato una colletta per comprare la macchina. Una volta entrati in possesso del prezioso Beetle verde l’hanno restituita al prof. Siqueira come regalo speciale. Tutto è avvenuto con tanto di sorpresa. L’anziano prof è uscito a fare un giro sulla sua amata macchina, convinto che sarebbe stata l’ultima volta. A un certo punto l’auto si è fermata, ed è stato allora che sono intervenuti i suoi ex alunni mettendosi a spingerla per farla ripartire. E solo quando l'auto è ripartita hanno rivelato al professore la sorpresa preparata per lui. Il prof ha ringraziato commosso fino alle lacrime i suoi ex alunni.

Loro gli sono molto grati per i suoi insegnamenti. «Ci ha preso per mano» dice uno degli ex studenti, «e ci ha messo sulla retta via».