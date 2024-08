CURIOSITÀ Il pronto soccorso librario su 4 ruote Ha creato la Piccola Farmacia letteraria a Firenze e ora un pronto soccorso librario su 4 ruote per portare i libri dove una libreria non esiste.

Si chiama Elena Molini, la scrittrice già nota per la sua innovativa Piccola Farmacia Letteraria a Firenze, dove i libri sono dotati di “bugiardino” e vengono consigliati ai lettori in base al loro stato d’animo, ha lanciato un nuovo progetto che mira a portare i libri nei piccoli paesi spesso privi di librerie.

Questo nuovo progetto prende forma in un vecchio furgoncino Volkswagen T2, amorevolmente restaurato e ribattezzato “Camillo”. L’idea è nata dal desiderio di estendere l’approccio terapeutico della sua libreria a luoghi dove i lettori non hanno facile accesso ai libri, creando un “pronto soccorso letterario” itinerante.

Camillo non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di resilienza e rinascita. Abbandonato in un campo e quasi destinato alla rottamazione, il furgoncino è stato recuperato e trasformato in una libreria su quattro ruote.

Il progetto è una risposta alla crescente domanda di portare l’esperienza della Piccola Farmacia Letteraria in altre città e paesi, soprattutto quelli dove le librerie sono una rarità.



