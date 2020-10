CURIOSITÀ Il punto debole di Sua Maestà E' la mousse al cioccolato la preferita da Elisabetta e il perché sta in un segreto nella ricetta

Il punto debole di Sua Maestà.

Ogni Regina ha le sue debolezze, i suoi punti deboli e la Regina Elisabetta d'Inghilterra non fa eccezione. Il "tallone D'Achille" di Sua Maestà è la mousse al cioccolato, a svelare questa "reale debolezza" è lo chef Darren McGrady che ha lavorato per ben 11 anni a palazzo e conosce bene i peccati di gola di casa Windsor, tanto da svelarne la ricetta e il piccolo, ma non trascurabile, segreto in essa costudito. Si tratta di una mousse al cioccolato particolarmente cremosa, dal sapore speciale che le deriva grazie a un tocco di caffè e un bicchierino di whisky, tale da renderlo uno dei dessert preferiti dalla Regina Elisabetta, nonché uno dei pochi sgarri. Infatti insieme agli scones all’ora del tè, Elisabetta si lascia andare a ben pochissime cose che esulano dalla sua dieta a base di pesce al forno e verdure lesse. Darren McGrady ha fatto tesoro del periodo che lo ha visto chef a corte e su quegli anni passati a "stegamare" per i componenti della famiglia reale, ci ha poi costruito una fortuna. Ora scrive libri, è una presenza fissa in tv, continua a far proseliti sui social dove posta spesso tutorial per preparare i piatti preferiti a corte. Di questa mousse ha parlato in uno dei suoi ultimi video su YouTube: ne ha svelato la ricetta, raccontando che la preparava spesso durante i soggiorni a Balmoral.





Balmoral è la tenuta scozzese dove la famiglia reale trascorre al gran completo le vacanze estive, e uno dei pochi posti in cui Elisabetta si lasci andare, anche a qualche peccato di gola, per esempio quando si trova li, ordina anche fish and chips da asporto. Come tutti quando ci si trova in un luogo così tranquillo, e pieno di pace al punto da diventare la nostra residenza preferita, viene facile pensare che ci si lasci facilmente tentare dalla buona tavola. Durante i soggiorni ne lo chef ne i camerieri sapevano mai con il dovuto anticipo dove avrebbe voluto cenare la regina. «La cena sarà dentro, ovvero nelle sale del castello? O all'esterno dello stesso con barbecue sulle colline della tenuta? Comunque andasse loro dovevamo essere pronti per entrambe le opzioni in un attimo!». Quindi, dice Mc Grady, spesso dovevano giocare d’anticipo. Nel caso della mousse, ne preparava due: ne metteva una in un piatto d’argento da servire nelle sale da pranzo e un’altra in contenitore di plastica da portare sulle colline.

Costi quel che costi, la regina va sempre accontentata

