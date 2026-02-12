C’è un posto in Arizona che si chiama Culdesac Tempe che ha preso una decisione rivoluzionaria. Quello di eliminare la circolazione delle auto in un intero quartiere.

Non è certo un paradiso tropicale dove uno sogna di andare al mare, ma è un quartiere di che sta diventando un angolo di paradiso che si estende su 17 acri con 35 edifici, di cui 31 residenziali.

Nel quartiere c’è una piazza, dei bar, i negozi, palestre e aree di co-working. Il progetto “car-free” è nato per combattere la dipendenza dalle auto.

Si sono quindi costruiti più spazi verdi, eliminando i parcheggi residenziali. Non ci sono strade per le auto, ma cortili, aree panoramiche tutto in funzione della comunità che ci vive.

Ovviamente ci sono i mezzi pubblici, biciclette e servizi di car-sharing elettriche, per potersi muovere liberamente. Il quartiere car-free sta creando una vera e propria comunità, più unita e sicuramente più sostenibile.

Non c’è inquinamento e rumore di clacson e c’è molto relax e anche colore. Sembra un po’ di stare in un’isola greca. E forse non è un caso che l’architetto Daniel Parolek si è ispirato proprio ai paesi del Mediterraneo nel progettare Culdesac.







