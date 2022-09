MUSICA Il rapper Lil Nas X crea un nuovo brano per la League of Legends 2022 "STAR WALKIN'" è l'inno del campionato mondiale di quest'anno

Il rapper Lil Nas X crea un nuovo brano per la League of Legends 2022.

La superstar pop americana, Lil Nas X , ha pubblicato il suo attesissimo singolo chiamato "STAR WALKIN', inno del campionato mondiale di League Of Legends di quest'anno che si svolgerà in quattro diverse città del mondo. Stiamo parlando del gioco online per pc più giocato al mondo! Lil Nas X è stato anche nominato il nuovo "Presidente" del gioco competitivo online, d'altra parte il rapper e cantante statunitense non è estraneo al mondo dei giochi online, avendo collaborato con Roblox nel 2020 per una serie di concerti "in-game" visti da milioni di persone in tutto il mondo.

Lil Nas X è l'ultimo artista reclutato da Riot Games per pubblicare un inno per il campionato mondiale di League of Legends. In precedenza erano stati scelti artisti del calibro degli Imagine Dragons e altri ancora.

"Sentivo che fosse giunto il momento per me di provare qualcosa di nuovo", ha dichiarato in un comunicato stampa. “Ho lasciato il segno nella cultura pop in tanti modi e ora è il momento di affrontare il mondo dei giochi. Sarò il più grande presidente, di League of Legends, di tutti i tempi. Inoltre farò il miglior inno mondiale di tutti i tempi e metterò su i mondi più grandi, più belli e più sexy della storia di tutti i mondi!” Concludendo con: "STAR WALKIN' è l'unica canzone che chiunque può ascoltare d'ora in poi!”



Il video musicale animato di "Star Walkin' è ambientato a San Francisco, la città che ospita la finale di League of Legends di quest'anno. 24 squadre qualificate si sfideranno ai Mondiali, che inizieranno tra pochissimo, il 29 settembre a Città del Messico. Come nei precedenti video musicali dei Mondiali di Riot Games, ci saranno tantissime Uova di Pasqua nascoste per i fan di League Of Legends da individuare!

Lil Nas X eseguirà la canzone all'evento finale che si terrà il 5 novembre al Chase Center a San Francisco.

Giorni fa Lil Nas X ha fatto uno scherzo ad alcuni suoi amici famosi – tra cui Lizzo, Olivia Rodrigo e Troye Sivan – con la sua nuova statua di cera al Madame Tussauds di Hollywood. Lil Nas X, quindi, per dirla alla Bisio, è anche un simpatico umorista!



