Se siete appassionati di modellismo un'altra opportunità celebrativa di un'impresa spettacolare, ovvero l'avvio dell'era del turismo spaziale.









Un'azienda produttrice di modellini ha messo in vendita la copia in scala 1:66 del razzo New Shepard, il vettore che ha portato Jeff Bezos, suo fratello, l'astronauta americana Wally Funk e il 18 enne Oliver Daemen in questo viaggio straordinario durato qualche minuto ma davvero emozionante, sperimentando la microgravità come quella della stazione spaziale internazionale. Il modellino vola anche realmente e arriva ad una altezza di 120 metri contro i 100 km dell'originale, anche il costo è decisamente più contenuto 70 dollari.

Nella confezione oltre al razzo, piattaforma di lancio, controller, un pacchetto di motori e un paracadute per il recupero. Il razzo “Blue Origin” sarà i vendita fino a novembre se ne possono acquistare 3 esemplari soltanto.