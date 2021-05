Il ricordo di Franco Battiato

"...E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza... Nei ritmi ossessivi la chiave dei riti tribali regni di sciamani e suonatori zingari ribelli...Nella Bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi..." Voglio vederti danzare. Franco Battiato

Un grande uomo, maestro nella sua arte, ma anche di vita e spiritualità. E di fronte a tanta bellezza non si può far altro che rimanere in ascolto. Nel nostro podcast per ricordarlo, le sue parole durante un'intervista di qualche anno fa...

Ciao Maestro, buon viaggio e buon ritorno.