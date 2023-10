CURIOSITÀ Il rito del caffè Il primo ottobre si celebra la giornata Mondiale del Caffè che resta la bevanda più bevuta del pianeta

Il rito del caffè.

E' la bevanda più chiacchierata e consumata al mondo ogni giorno se ne consumano 2.23 miliardi di tazze, il che rende il caffè la bevanda più bevuta a livello globale. Gli europei sono i maggior consumatori, con una stima del 55% sul consumo globale di caffè stimata nel 2022, secondo l'Organizzazione Internazionale del Caffè.

La cultura del caffè in Europa ha una storia ricca e affascinante che negli anni si è evoluta e ha saputo stare al passo con i tempi, anche grazie al ruolo vitale che le caffetterie hanno svolto nel formare il contesto politico, intellettuale e sociale del continente.

Le caffetterie europee offrono un ambiente unico alle persone per godersi la propria bevanda calda, mentre intavolano conversazioni intellettuali o semplicemente si rilassano con il people-watching. Il fulcro della cultura italiana del caffè di cui il 1 ottobre si è celebrata la Giornata Internazionale, è l’invenzione dell’espresso, che ha dato vita a diverse tipologie di bevande, ognuna con le proprie “regole”, come ad esempio, il cappuccino che per gli italiani va bevuto solo ed esclusivamente la mattina a colazione.

Ma in qualsiasi situazione o occasione, il caffè è una bevanda da consumare sul posto e fa parte di un rituale ben radicato. Un altro dato rilevante è che i Paesi che consumano più caffè, come la Finlandia, la Norvegia e l’Olanda, sono anche noti per avere una migliore qualità del sonno rispetto ad altri in Europa.

La passione degli italiani per il caffè è più viva che mai con il 97% che lo beve più volte al giorno, e quella degli stranieri che continuano ad impazzire per l'espresso e le sue infinite varianti. Nella storica sfida tra moka e macchina per il caffè espresso sta continuando a vincere la seconda: quest’anno, l’interesse nei confronti delle macchine per caffè espresso ha coinvolto il 25% della platea, quello nei confronti della moka che invece ha interessato solo il 5%, seppur in crescita rispetto allo scorso anno.

Continuano a interessare molto, invece, le macchine da caffè a capsule per il 28%, le più desiderate nella categoria e le macchine da caffè a cialde12%.



